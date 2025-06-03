İzmir çöpe teslim oldu: Özgür Özel konuya değinmedi

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İzmir çöp dağlarına teslim oldu...

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasıyla işçilerin grevi devam ediyor.

HİZMETLER AKSADI

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor.

İşçilerin eylemi nedeniyle aksayan hizmetler arasında temizlik ve ulaşım da bulunuyor.

ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Kentin çeşitli noktalarında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda, çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu.

Kaldırım ve yollara taşan çöpler, kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.

OTOBÜS SEFERLERİ YAPILMIYOR

Kentte belediye otobüsleriyle verilen toplu taşıma hizmeti de aksıyor.

Az sayıda yapılan seferler duraklarda bekleme süresini artırdı.

ÖZEL'İN NE DİYECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

Tüm bu süreç yaşanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşananlarla ilgili yapacağı değerlendirmeler merak ediliyordu.

GRUP TOPLANTISINDA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.

İZMİR'E DEĞİNMEDİ

Burada uzun bir konuşma gerçekleştiren Özel, dakikalar boyunca İzmir'de yaşananlara ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.

Özel konuşmasında genellikle ekonomi ve şaibeli kurultay iddialarına ilişkin sert ifadeler kullandı.