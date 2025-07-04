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İzmir Ödemiş'te vatandaşlar, yangından kaçmaya çalışıyor

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tahliye edildi. Vatandaşlar araçlarını ve eşyalarını da alarak bölgeden uzaklaştı.

AA AA
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Sıcak havaların etkisini göstermesiyle birlikte, yurt genelinde de yangınlar artmaya başladı. 

Özellikle İzmir, orman yangınlarıyla gündeme geliyor. 

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

BAZI MAHALLELLER TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri de tahliye edildi.

VATANDAŞLAR BÖLGEDEN UZAKLAŞMAYA BAŞLADI

Vatandaşlar araçlarını ve eşyalarını alarak bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşlar kamyonlara yükledikleri hayvanlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

TOPLANIP GİTTİLER

Bazı kişilerin küçükbaş hayvanlarını traktörlerinin arkasında, bazılarının da sürüyerek götürdüğü görüldü. 

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