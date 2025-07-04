İzmir Ödemiş'te vatandaşlar, yangından kaçmaya çalışıyor Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın nedeniyle Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tahliye edildi. Vatandaşlar araçlarını ve eşyalarını da alarak bölgeden uzaklaştı.