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İzmir yangını havadan görüntülendi

İzmir'in Buca ilçesindeki orman yangını havadan görüntülenirken, alevlerin yerleşim yerlerini sarmaya başladığı da gözler önüne serildi.

AA AA
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İzmir'de orman yangını...

İzmir'de Ödemiş ve Buca'da çıkan orman yangınları sürüyor.

Özellikle Buca'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle de yayıldı. 

EKİPLER RÜZGAR NEDENİYLE ZORLANIYOR

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürürken yangına vatandaşlar da destek veriyor.

3 ORMAN İŞÇİSİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 orman işçisi, bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı.

Öte yandan Zafer Mahallesi Olduruk mevkiinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirleri spiral makinesiyle kestiği esnada çıkan kıvılcımlarla yangına sebep olduğu gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangına müdahale sürerken, havadan kaydedilen bir görüntü gündeme geldi. 

Havadan kaydedilen görüntü, yangının büyüklüğünü de gözler önüne serdi. 

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