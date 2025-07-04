İzmir yangını havadan görüntülendi

İzmir'de orman yangını...
İzmir'de Ödemiş ve Buca'da çıkan orman yangınları sürüyor.
Özellikle Buca'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle de yayıldı.
EKİPLER RÜZGAR NEDENİYLE ZORLANIYOR
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı ve dozer sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ekipler çalışmalarını güçlükle sürdürürken yangına vatandaşlar da destek veriyor.
3 ORMAN İŞÇİSİ TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen 3 orman işçisi, bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı.
Öte yandan Zafer Mahallesi Olduruk mevkiinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirleri spiral makinesiyle kestiği esnada çıkan kıvılcımlarla yangına sebep olduğu gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yangına müdahale sürerken, havadan kaydedilen bir görüntü gündeme geldi.
Havadan kaydedilen görüntü, yangının büyüklüğünü de gözler önüne serdi.