İzmir yangınında dumanların karşısında poz verdiler

İzmir'de yangın...

İzmir'in Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale sürüyor.

Yangınlara canla başla müdahale edilirken, bazı duyarsız vatandaşlar ise skandal karelere imza attı.

YANGINLARIN KARŞISINDA FOTOĞRAF

Sosyal meydada "influencer" adı altında paylaşım yapan iki kadın, İzmir'de dumanlara karşı poz verdi..

"Bazı gün batımları gerçekten bambaşka hissediliyor tıpkı bu an gibi." notuyla sosyal medyaya fotoğraf atan kadınlara eleştiri yağdı.

"MİLLETİN EVİ YANIYOR"

Sosyal medyadan paylaşım yapanlar, kadınlara tepki gösterip, "Senin “gün batımı” diye paylaştığın o fotoğrafta insanlar yanarak evlerini terk ediyor. Gerçekten rezillik. Her yıl bir tane bunun gibi vaka çıkıyor zaten, eksik olmuyorlar." dedi.