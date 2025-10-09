İzmir'de 11 gün önce yapılan asfalt çöktü

CHP'li belediyeler ve hizmet eksikliği...

Bu iki kelime, uzun süredir yan yana kullanılıyor.

İZMİR MAĞDUR DURUMDA

CHP'li belediyelerin yetersizliği ve eksiklikler nedeniyle hem işçiler hem de vatandaşlar mağdur oluyor.

REKLAMLAR YAPILMIŞTI

Helvacı Sanayi Bölgesi Caddesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve İZBETON tarafından gerçekleştirilen asfaltlama, dönemin "en kapsamlı altyapı çalışması" olarak tanıtıldı.

TUGAY YERİNDE İNCELEMİŞTİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da çalışmaları yerinde incelemişti.

Açıklamalarda, iki kilometrelik yola 6 bin ton sıcak asfalt serildiği iddia edilmiş, yolun "daha konforlu ve güvenli hale getirileceği" ifade edilmişti.

BÜYÜK TEPKİYE YOL AÇTI

Ancak, henüz ikinci haftasında asfaltın bozulması, bölgede hem sürücüler hem de vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı.

KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ

Son yağışlarla birlikte meydana gelen çökmeler, yolu adeta köstebek yuvasına çevirdi.

"BELEDİYE KAYNAKLARI HEBA EDİLDİ"

Yapılan işin standartlara uygun olmadığını ifade eden vatandaşlar, asfalt dökülmeden önceki haline dönen yolda hem kaza riski oluştuğunu hem belediye kaynaklarının heba edildiğini dile getirdi.