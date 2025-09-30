İzmir'de 16 yaşındaki saldırganın karakola düzenlediği saldırıda şehit sayısı 3'e çıktı

İzmir’in Balçova ilçesinde 8 Eylül tarihinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ'dan acı haber geldi.

BİR POLİS MEMURU DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Amildağ, 22 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

Milletimizin başı sağ olsun



08.09.2025 günü İzmir Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Salih İşgören Polis Merkezi Amirliğine düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Polis Memuru Ömer Amilağ, bugün hastanede şehit oldu.



Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.



Şehidimizin makamı âli olsun.

ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ

16 yaşındaki saldırgan E.B. tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda daha önce 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit olmuştu.

Son olarak Ömer Amilağ’ın da yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 3’e yükseldi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay günü çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanan saldırgan E.B. ile babasının da aralarında bulunduğu 7 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında saldırganın annesi ve diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.