İzmir'de 17 yaşındaki otomobil hırsızı bekçilere yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde devriye görevi yürüten bekçiler, şüpheli tavırlar sergileyen B.D. isimli genci durdurdu.

Bekçiler, B.D.’nin elindeki poşeti kontrol ettiklerinde 1 adet dron, Apple marka klavye, bir garaj kumandası, bir kaşe ve drona ait çeşitli parçalar buldu.

KAŞEDEKİ NUMARADAN ARAÇ SAHİBİNE ULAŞILDI

Poşetteki kaşe üzerindeki numarayı inceleyen ekipler, bu iz üzerinden araç sahibine ulaştı.

Araç sahibi, evinde uyuduğu sırada eşyalarının çalındığını fark etmediğini belirtti.

'EVDEYDİM, HİÇBİR ŞEYİN FARKINA VARMADIM'

Araç sahibi, olay yerine gelen ekiplerle birlikte aracının yanına gitti.

Aracının içinden bazı eşyalarının çalındığını tespit ettiğini söyleyen şahıs, “Evdeydim, hiçbir ses duymadım. Sabah polisi görünce anladım. Dronu yeni almıştım, sevdiğim şeyler vardı poşette. Şikayetçiyim” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Suçüstü yakalanan B.D., polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.