İzmir'de adım adım gelen tehlike: Kritik tarih 16 Kasım

İzmir'i kuraklık vurdu...

Kentte kuraklık ve yağış azlığından dolayı barajlardaki su seviyesi, her geçen gün daha da azalıyor.

KRİTİK DEĞERLENDİRME YAPTI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yaşanan kuraklıkla ilgili değerlendirmede bulundu.

"İZMİR SIFIR SUYA ADIM ADIM YAKLAŞIYOR"

İzmir'in suyu için geri sayıma başlandığını belirten Doç. Dr. Özçelik, "İzmir sıfır suya adım adım yaklaşıyor. Bir yandan su kesintileri devam ederken diğer taraftan barajlardaki su miktarı azalmayı sürdürüyor." dedi.

"İZMİR 16 KASIM'DA SIFIR SUYA ERİŞECEK"

Kesintilerden sonraki dönemde barajlardaki su kullanım oranlarını dikkate alarak bir analiz yaptıklarını kaydeden Özçelik, "İzmir'in 16 Kasım 2025 tarihinde sıfır suya erişeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

16,1 MİLYON METREKÜP SU KALDI

"Barajlardaki su miktarı birbirleriyle ilişkili olduğundan, yer altı su kullanımından ve su kesintilerinden doğrudan etkilendiği için bu tarihin 15 Ekim ila 19 Aralık arasında değişken bir yapıya sahip olduğunu hatırlatmak isterim." diyen Özçelik, kenti besleyen barajlarda şu an için 16,1 milyon metreküp civarında su bulunduğunu söyledi.

SU KESİNTİLERİ İŞE YARADI MI?

Kentte yapılan su kesintileriyle su kullanımının 490 bin metreküpten 160 bin metreküpe gerilediğini anlatan Özçelik, "Bu durum bize yer altı sularının ne kadar etkin ve efektif olması gerektiğini hatırlatıyor." şeklinde konuştu.

İzmir'de günlük 500 bin metreküp civarına kadar su kullanımı söz konusu olduğuna dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, şöyle devam etti: