İzmir'de biriken çöplere esnaftan önlem

İzmir'de çöp sorunu sürüyor.

CHP'li belediyelerde kronik hale gelen çöp sorunu özellikle İzmir'de artarak devam ediyor.

İzmir'in marka ilçelerinde sokaklar çöpten geçilmezken, belediye ise işçilerin maaşlarını dahi ödeyemiyor.

Bu kapsamda da Karşıyaka'da işçiler, bir kez daha maaşların alamadıklarını söyledi ve eyleme gitti.

Çöp sorunu ise vatandaşa kaldı...

3 İLÇEDE DE ÇÖP DAĞLARI VAR

İzmir'de Buca, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde çöplerin toplanmaması sorunu devam ediyor.

ESNAF KENDİNCE ÇÖZÜM ARIYOR

Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'ndeki esnaf, çöp yığınlarının üzerine mazot dökerek haşereleri uzaklaştırmayı amaçladı.

ŞERİT ÇEKİLDİ

Ayrıca çöplerin yola taşmaması için atıkların biriktiği alanın etrafına şerit çekildi.