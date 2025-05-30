İzmir'de grev kaosu büyüyor

Haber Merkezi

İzmir'de kriz..

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası'nın arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve gitti.

Uzun yıllardır CHP'li belediye tarafından yönetilen İzmir'de yaşam adeta durdu..

Sokak ve caddelerde çöp yığınları oluşurken, bir yandan da ulaşım sorunu yaşanıyor..

ULAŞIM SORUNU

Toplu ulaşımda ESHOT otobüslerinin bazıları sefere çıkmıyor..

Bu nedenle kentin dört bir yanında işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, her sabah duraklarda yoğunluk oluşturuyor..

Öte yandan grev nedeniyle işlerine kendi araçlarıyla gitmeyi tercih edenler de trafiğe neden oluyor..

ÇÖP YIĞINLARI

İzmir'deki trafik ve ulaşım kaosuna bir de çöpler eklenince şehir yaşanmaz hale geldi..

Çöp dağları, vatandaşları isyan ettirecek duruma geldi.

Belediye işçilerinin çalışmaması nedeniyle her köşe başı ve sokaklar çöp yığınlarıyla dolarken, kokudan geçilmiyor..

İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DEN SENDİKAYA ÇAĞRI: UZLAŞI ARAYIŞINA DEVAM EDELİM

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sendikaya çağrı yaptı:

Belediyemiz şirketleri İzenerji ve İzelman’ın temsilcisi olan sendika ile anlaşamamamız sonucu verilen grev kararı sonrasında, bugün şehrimizde yaşanan ve yaşanacak tüm aksaklıklar için gerçekten çok üzgünüm.



Arkadaşlarımız sendika temsilcilerine bu sabah tekrar ulaştılar. 7 gün 24 saat görüşmeye açık olduğumuzu tekrar ifade ettik. Bir çözüm üretmek hepimizin görevi. İçinde bulunduğumuz şartların elimizi kolumuzu bağladığını tekrar ifade etmek isterim.



Çalışma arkadaşlarımızın mümkün olan en iyi ücretleri alması için iyi bir teklif yaptığımıza inanıyorum. “Eşit işe eşit ücret” anlayışı elbette haklıdır ve doğrudur. Ancak yapılmış bir sorumsuzluğu, başka bir sorumsuzlukla daha büyük bir sorun haline getirme ve belediyeyi altından kalkamayacağı bir yükün altına sokmaya hiçbirimizin hakkı olmadığını düşünüyorum.



Sendika temsilcilerine çağrımdır; Aklıselimle konuşmaya ve uzlaşı arayışına devam edelim. Sizleri bekliyorum

SENDİKADAN AÇIKLAMA: YÜZDE 65 ZAM İSTİYORUZ

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise sorunu masada çözmek için çabaladıklarını belirterek "Ne kadar susacağız?" dedi.

"HAKLI OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ"

Topal, şu ifadeleri kullandı:

Seçim zamanı vatandaş oluyor, toplu iş sözleşmesi zamanı vatandaşa yem ediliyoruz. Biz işçileri halka yem olarak kullanmanın da bir adabı olur. 'Yüzde 65 zam istiyor' dediler. Rakamları masada revize gittik, sosyal medya hesaplarımızda paylaştık, Genel-İş sayfasında paylaştık, el insaf. Devrim yaratacak bir zam istemiyoruz.



Oyun oynamıyoruz. Bugün herkes çocuklarını alarak alana gelecek ve İzmir halkına haklı olduğumuzu göstereceğiz. Piknik yapmaya değil aklımızla dalga geçenlerle mücadele etmeye geliyoruz. Bugün geri duranlar, yarın söz sahibi olamazlar. Güneşse güneş, yağmursa yağmur, dayaksa dayak biz buna razı geleceğiz.



Sırtımızdaki küfenin bize ait olmadığını hem İzmir halkına hem de Büyükşehir Belediyesine anlatmak zorundayız. Bıçak kemiği de geçti, yarın ciğerimize mi, kalbimize mi saplanır demeden meydanda olacağız.

İŞÇİLER GREV YÜRÜYÜŞÜNDE

Öte yandan İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan Genel-İş'e üye binlerce işçi, sabah saatlerinden itibaren Konak Pier önünde toplandı.

Daha sonra yürüyüşe geçen işçiler, sık sık slogan attı.

Konak Meydanı ve çevresinden Fevzi Paşa Bulvarı'na çıkan büyükşehir belediyesi çalışanları, bir süre oturma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle yol trafiğe kapandı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Oturma eylemini sonlandıran işçiler, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da makamının bulunduğu Kültürpark'a yürüdü. Bir süre Kültürpark'ta bekleyen işçiler, daha sonra basın açıklamasının yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.