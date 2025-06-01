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AA

İzmir'de çöp dağları, vatandaşları isyan ettirmeye başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin, toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, dördüncü gününde devam ediyor.

Grevin devam etmesi ise sokaklarda çöp dağlarının oluşmasına neden oldu.

KÖTÜ KOKU YAYILMAYA BAŞLADI

İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin grevi, kentteki hizmetleri aksatıyor.

İşçilerin eylemi nedeniyle aksayan hizmetler arasında temizlik ve ulaşım da bulunuyor. Kentin çeşitli noktalarında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda, çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu.

Kaldırım ve yollara taşan çöpler, kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.

TOPLU TAŞIMA HİZMETİ DE AKSADI

Kentte belediye otobüsleriyle verilen toplu taşıma hizmeti de aksıyor. Az sayıda yapılan seferler duraklarda bekleme süresini artırdı.

Greve çıkan işçilerin görev aldığı hizmetler arasında temizlik ve ulaşımın yanı sıra park ve bahçe, fen işleri, mezbaha, kreş, aşevleri ve otoparklar da bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı.

İŞÇİLERİN TALEBİ EN DÜŞÜK NET 82 BİN TL MAAŞ

Grev devam ederken işçilerin talepleri ve belediyenin teklifi de tartışma konusu.

Sendika belediyenin teklif ettiği en düşük net ücret 59 bin TL ven yüksek net 76 bin TL'yi kabul etmiyor.

İşçiler buna karşın en düşük net 82 bin TL, en yüksek net 94 bin TL talep ediyor.