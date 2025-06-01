Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR’de çalışan 23 bine yakın işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.

Grev boyunca işçilerin çalışmaması üzerine, İzmir sokakları çöplerle ve pis kokularla bezendi.

Üstelik buna karşın, kent genelindeki toplu taşıma hizmetlerinde de büüyk ölçekli aksamalar yaşanıyor.

İŞÇİLERDEN GREV HALAYI

İzmir adeta bir kaosa sürüklenirken, "İş, ekmek, adalet", "Sadaka değil toplu sözleşme", "Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz" sloganları atan işçiler, sokaklarda halay çekti.

"İŞÇİLER VE HALK KARŞI KARŞIYA GETİRİLİYOR"

İşçiler adına açıklama yapan Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, masadan uzaklaştırılmak istendiklerini, halkla karşı karşıya getirildiklerini söyledi.

Gittikleri yerlerde maaşların tartışıldığını aktaran Gül, "Artık biz şuna inanıyoruz ki yarınlarda can güvenliğimiz kalmayacak. Bakkala gidiyoruz, bakkalcı maaşımızı tartışıyor. Otobüse biniyoruz, otobüste tartışılıyoruz." dedi.

"BİZİM MAAŞIMIZI MİLLETE SORACAKMIŞ, BÜROKRATLARIN MAAŞINI DA AÇIKLA"

Gül, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın açıklamalarını eleştirerek, "Kamuoyuna bizim maaşımızı soracakmış, oylama yapacakmış. Vatandaşın vicdanına bırakacakmış. Tamam, biz varız. Bürokratların maaşını da koy. Kamuoyuna sun. Biz rakamlarımıza açıklarken neti açıklıyoruz. Onlar brütleri açıklıyor." ifadelerini kullandı.

"HANGİ BEDELLERİ ÖDEDİK BİLMİYORLAR"

Belediyeyi yıpratmak gibi bir dertlerinin olmadığını belirten Gül, şöyle konuştu:

"Dün sabah, günaydın mesajı gibi Belediye Başkanımızın sayfasından bir paylaşım yapılıyor. '65 bin lira ile 80 bin lira teklif ediyorum ama 50 kalemden vazgeçsinler.' Nedir bu kalemler? İkramiyemiz, gıda kartımız, pasomuz, öğrenim yardımımız... 65 bin ile 80 bin lira arası bir ücret belirliyor. Bilmiyorlar arkadaşlar, biz bu maddelerin kazanımlarını elde ederken hangi bedelleri ödedik bilmiyorlar."

"MESAİ ARKADAŞLARIMIZLA AYNI ÜCRETİ ALMAK İSTİYORUZ"

Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar ise grevi sadece fazla ücret almak için değil, adalet ve eşitlik istedikleri için de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Emekçiler olarak 80 bin veya 100 bin lira istemediklerini dile getiren Kenar, şunları kaydetti:

"Aynı iş yerinde çalıştığımız ve aynı işi yaptığımız mesai arkadaşlarımızla aynı ücreti almak istiyoruz. Ayrıca toplu sözleşmedeki haklarımızı yıllardır vermiş olduğumuz mücadele sonucunda kazandık. Bu hakları kimse bize lütuf olarak sunmadı. Kimse de bir söylemle geri alacağını düşünmesin. Biz hem haklarımızı korumak, hem de insanca yaşanacak için bir ücret talep ediyoruz."