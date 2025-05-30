DHA
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası'nın arasındaki toplu iş sözleşmesi anlaşmazlığı nedeniyle dün 23 bin işçi greve gitti.
Toplu ulaşımda otobüs sayısının azalması nedeniyle kentin dört bir yanında, vatandaşlar duraklarda yoğunluk oluşturdu.
YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR
Grevin ikinci gününde bu sabah da duraklarda yoğunluk oluştuğu görüldü.
VATANDAŞLAR ÖZEL ARAÇLARIYLA TRAFİĞE ÇIKTI
Toplu ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle çoğu vatandaşın özel araçları ile yola çıkması nedeniyle caddelerde de yoğunluk yaşandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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