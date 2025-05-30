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İzmir'de grevin ikinci günü: Duraklarda yine yoğunluk oluştu

İzmir'de grevin ikinci günü: Duraklarda yine yoğunluk oluştu İzmir'de Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında yaşanan TİS anlaşmazlığı devam ederken, grevin ikinci gününde işine ya da okula gitmek üzere evinden çıkan vatandaşlar mağdur oldu.