AA

CHP'li İzmir Belediyesi'nde işçiler, greve hazırlanıyor.

İzmir'de sokaklarda çöp dağları eksik olmazken, 23 bin işçinin iş bırakması ise bu durumu ikiye katlayabilir.

İzmirliler tüm hizmetlerin durmasıyla, sokaklardaki çöp dağlarını bir süre daha izleyecek gibi duruyor.

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerin yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadığı için yaklaşık 23 bin işçinin 28 Mayıs gece yarısından sonra greve çıkacağını duyurdu.

Genel-İş Sendikası İzmir Şubeleri hizmet binası önünde bir araya gelen işçiler, halay çekti ve çeşitli sloganlar attı.

"150 GÜNDÜR ÇABA GÖSTERİYORUZ"

Burada açıklama yapan Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, toplu iş sözleşmesini masada bitirmek için 150 gündür ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini kamuoyuna yanlış aktararak işçiyi halkla karşı karşıya getirdiğini savunan Topal, "Belediyeden hiçbir zaman haksız bir talepte bulunmadık. Gelinen nokta ortada. Yarın geceden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yaklaşık 23 bin kişi greve çıkacak ve çok enteresan bir durum var.

Çok rahatlar, sanki burada değil Manisa'da, Denizli'de greve çıkıyoruz. Kamuoyunda sürekli bizi suçladıkları için bu durum bu saatten nasıl ifade edecekler bizde merakla bekleyen tarafız." diye konuştu.

"TEK BİR SONUÇ BİLE ALAMADIK"

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen hala sonuç alınamadığını ifade etti.

Belediyenin sefalet ücreti dayattığını ileri süren Gül, şunları kaydetti: