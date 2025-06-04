DHA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçi, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde işverenle anlaşma sağlanamaması nedeniyle 28 Mayıs 2025 tarihinde greve başladı.

Greve giden işçiler, belediye hizmetlerinin yürütülmesinde kritik görevler üstlenen temizlik, ulaşım ve diğer kamu hizmetleri çalışanlarını kapsıyor.

Bu durum, grevin 7'nci gününde, İzmir'in günlük yaşamını derinden etkileyen bir dizi soruna yol açtı.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işçilere yönelik maaş teklifini sundu.

Bu teklif, sendika tarafından yeterli bulunmadı.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, işçilerin yaşam maliyetlerindeki artış ve enflasyon oranlarını gerekçe göstererek, yan haklarla birlikte en düşük maaşın 85 bin TL seviyesine çıkarılmasını talep etti.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Sendika, belediyenin önerdiği maaş artışının işçilerin beklentilerini karşılamadığını ve mevcut ekonomik koşullarda yetersiz kaldığını savunarak teklifi reddetti.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması, grevin başlamasına neden oldu.

İZMİR'DE KAOS DERİNLEŞİYOR

Görüşmelerdeki tıkanıklık, İzmir'de ciddi bir kaos ortamına yol açtı.

Grev nedeniyle belediye hizmetlerinde aksamalar yaşanırken, özellikle çöp toplama ve temizlik hizmetlerindeki duraksama şehir genelinde hissedildi.

İzmir'in pek çok noktasında çöp yığınları birikmeye başladı, bu da hem çevre kirliliğine hem de halk sağlığı açısından endişelere neden oldu.

GREV, GÜNLÜK YAŞANTIYI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Aynı zamanda, toplu ulaşım hizmetlerinde de aksamalar yaşanırken, otobüs ve metro seferlerinde yaşanan gecikmeler, vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkiledi.

Özellikle yoğun saatlerde ulaşım sorunu yaşayan İzmirliler, grevin etkilerini doğrudan hissetti.

UZUN OTOBÜS KUYRUKLARI OLUŞTU

Kentte otobüs seferlerindeki aksaklık nedeniyle duraklarda yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar, otobüslere binebilmek için kuyruklar oluşturdu.

Taraflar arasında devam eden görüşmelerden henüz bir sonuç alınamamış olması, grevin ne kadar süreceği ve şehrin normale dönme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda belirsizlik yaratıyor.