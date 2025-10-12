İzmir'de Jandarma Komando Atış Okulu açıldı

Uluslararası düzeyde büyük ilgi gören BORAN VII Keskin Nişancı Yarışması sona ererken, organizasyon Jandarma Genel Komutanlığı için tarihi bir ana da ev sahipliği yaptı.

JANDARMA KOMANDO ATIŞ OKULU AÇILDI

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, yarışmanın finali için geldiği İzmir Foça’da, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Komando Atış Okulu Komutanlığı’nın resmi açılışını gerçekleştirdi.

"ATIŞ OKULU TEŞKİLATIMIZA BÜYÜK BİR YETENEK KAZANDIRACAK"

Açılış töreninde konuşan Orgeneral Çardakcı, okulun jandarma teşkilatı açısından taşıdığı önemi vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Planlanmasından inşasına kadar emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Atış Okulu, Jandarma Genel Komutanlığı’na büyük bir yetenek kazandıracak. Bizim gibi teşkilatlarda atışın önemi çok büyük. Bunun bilinci içerisindeyiz. Hayırlı ve uğurlu olsun.

MİLLİ SAİLAHLARI İNCELEDİ, ATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Açılış sonrası BORAN VII yarışma alanını gezen Orgeneral Çardakcı, yerli ve milli savunma sanayii firmalarının stantlarını ziyaret ederek son teknoloji silah sistemleri hakkında bilgi aldı. Ardından keskin nişancı timlerinin gösteri atışlarını izleyen Çardakcı, organizasyon hakkında brifing aldı ve tabanca ile deneme atışı yaptı.

Zorlu etapların tamamlanmasının ardından BORAN VII Keskin Nişancı Yarışması resmen sona erdi. Yarışmada dereceye giren takımlar ve keskin nişancılar, düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.