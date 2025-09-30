İzmir'de karakola düzenlenen saldırının son şehidine acı veda

İzmir'den acı haber...

8 Eylül Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında İzmir'in Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokak'ta bulunan Salih İşgören Polis Merkezinde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki E.B., polis merkezine pompalı tüfekle ateş açtı.

ŞEHİT SAYISI 3'E ÇIKTI

Nöbet kulübesi yakınındaki polis memurları Hasan Akın, Murat Dağlı ve Ömer Amilağ saldırıda yaralandı.

Kaçmaya çalışan saldırgan kısa sürede polis ekiplerince kıstırılırken, çıkan çatışmada 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile bir sivil vatandaş da yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu belirlendi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki polis memuru Ömer Amilağ ise 23 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybederek şehit oldu. Böylece saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi.

GÖREV YAPTIĞI İZMİR BALÇOVA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit polis memuru Ömer Amilağ için 4 yıldır görev yaptığı İzmir Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Törene şehidin babası Mahmut Amilağ, nişanlısı Ece Öksüz, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile şehidin meslektaşları katıldı.

NİŞANLISI ŞEHİDİN ÜNİFORMASINI GİYEREK TÖRENE KATILDI

Nişanlısı Ece Öksüz'ün şehidin üniformasını giyerek törene katılması duygusal anlara sahne oldu.

Saygı durusu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehidin özgeçmişi okundu.

NİŞANLISINDAN YÜREK YAKAN SÖZLER

Kuran-ı Kerim tilaveti sırasında şehidin nişanlısı tabutun başında, "Sen böyle mi görecektim? Seni damatlıkla görecektim. Seni çok seviyorum. Ne olur Ömer'imi götürmeyin" diyerek gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı.

7 TUTUKLAMA

Öte yandan, saldırının ardından gözaltına alınan saldırgan E.B., babası N.B., annesi A.B. ve 8 şüphelinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden saldırgan E.B., babası N.B., İran uyruklu K.N., Suriye uyruklu M.A., C.T.T., F.S.A. ve M.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlının annesi A.B. ile T.Y., F.Ç. ve suça sürüklenen çocuk B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.