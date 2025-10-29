İzmir'de liseliler 29 Ekim'i vals gösterisiyle kutladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bugün Cumhuriyet Bayramı...

Cumhuriyet uzun yıllar süren zorlu bir mücadelenin sonunda ilan edildi.

Yıllar süren mücadele sonrasında kurulan yeni devletin yönetim şekli, 29 Ekim 1923’te alınan kararla kesinlik kazandı. Artık, Türkiye devleti bir cumhuriyetti.

COŞKUYLA KUTLANIYOR

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yurdun birçok noktasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığı yerlerden birisi de İzmir Atatürk Lisesi oldu.

CUMHURİYET BALOSU DÜZENLENDİ

29 Ekim nedeniyle okulda Cumhuriyet balosu düzenlendi.

Düzenlenen baloda öğrenciler vals yaptı.

İZMİRLİ LİSELİLER YİNE VALS YAPARAK KUTLADI

Veliler de öğrencilerin yaptığı valsi yakından takip etti.

Bilindiği üzere İzmir Atatürk Lisesi'nde geçtiğimiz yılki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da öğrenciler, vals gösterisi düzenlemişti.

Bu yıl da gerçekleştirilen vals gösterinden işte o anlar...