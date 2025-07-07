İzmir'de motosikletiyle denize uçtu

İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşanan ilginç kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir motosiklet sürücüsü, sahil kenarında motosikletiyle denize uçtu.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KONTROLÜNÜ KAYBETTİ, DENİZE UÇTU

Sahil bandında motosikletinin üzerinde oturan sürücü, bir süre denizi izledikten sonra aniden gaza dokundu.

Bu sırada motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü, motosikletiyle birlikte denize düştü.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Denize uçtuğunu gören çevredekiler hemen yardıma koştu ancak sürücü, herhangi bir yardım almadan sudan çıktı.

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri, motosikletin sahil kenarında durduğu, sonra hızlanarak denize doğru ilerlediği anları net şekilde gösteriyor.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.