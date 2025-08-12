İzmir'de orman yangını

Çanakkale'nin ardından bir yangın haberi de İzmir'den geldi.
Buca ilçesi İzmir-Çeşme Otoyolu Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde ilerleyen bir minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın otoyol yanındaki ormanlık alana sıçradı.
YANGINA MÜDAHALE SRÜRÜYOR
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 15 arazöz, 2 iş makinesi ve 99 personelle yangına müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
DUMANLAR ŞEHRİ KAPLADI
Öte yandan dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.