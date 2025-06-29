İzmir'de ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor

İzmir'in Menderes ilçesi Kuyucak ile Seferihisar ilçesi Orhanlı mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 23 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekipler kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde de çöplükte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Beyazevler Mahallesi yakınlarındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

HAVALİMANI UÇUŞLARA KAPATILDI

Gaziemir ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'nın uçuşlara geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre Gaziemir'deki orman yangınının uzun sürmesi, hava araçlarıyla süren söndürme çalışmaları ve şiddetli rüzgar dolayısıyla saat 16.00'dan itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda uçakların kalkış ve inişine izin verilmiyor.

İzmir varışlı bazı uçuşların farklı havalimanlarına yönlendirildiği, yangının kontrol altına alınmasının ardından uçuşların normale dönmesinin beklendiği belirtildi.

YUMAKLI: BİR AY İÇİNDE 1459 YANGINA MÜDAHALE ETTİK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yumaklı, "İzmir, Aydın, Denizli, ve Manisa'da 9 büyük yangın çıktı. Rüzgar çok şiddetli olduğu için havadan müdahaleyi etkiliyor" dedi.

Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti: