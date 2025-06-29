İzmir'de yangına sebebiyet veren kişi gözaltına alındı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınları başladı..

Çıkan yangınlara hızla müdahale edilirken, yangınlarla ilgili soruşturmalar ise ülke genelinde sürüyor.

Son olarak İzmir'de devam eden büyük yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı..

BUCA YANGINIYLA İLGİLİ 1 GÖZALTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında 1 kişinin benzinle yangın başlattığını söyledi.

"BENZİNLE YANGIN BAŞLATTIĞI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINDI"

Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı: