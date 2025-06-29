İzmir'de yangına sebebiyet veren kişi gözaltına alındı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangınları başladı..
Çıkan yangınlara hızla müdahale edilirken, yangınlarla ilgili soruşturmalar ise ülke genelinde sürüyor.
Son olarak İzmir'de devam eden büyük yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı..
BUCA YANGINIYLA İLGİLİ 1 GÖZALTI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında 1 kişinin benzinle yangın başlattığını söyledi.
"BENZİNLE YANGIN BAŞLATTIĞI GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINDI"
Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
İzmir ilimizin Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli 1 kişi benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştır.
İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, ‘kasten orman yangınına sebebiyet verme’ suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır.
Ülkemizin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili başlatılan soruşturmalar da çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.