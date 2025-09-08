İzmir'de polisi şehit eden saldırganın babasının ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bugün, güne acı bir haberle başladı.

İzmir'in Balçova ilçesi Şehit Salih İşgören Polis Merkezi'ne silahlı saldırı düzenlendi.

11. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki E.B., babasına ait pompalı tüfekle polis merkezine ateş açtı.

2 POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Saldırıda, polis merkezinin üst katındaki lojmanda bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu.

2'Sİ POLİS 6 KİŞİ YARALANDI

Polis Memuru Ömer Amilağ boynundan ağır, Polis Memuru Murat Dağlı ise bacağından yaralandı.

Çevrede bulunan 4 vatandaş da saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI

Balçova ilçesinde Şehit Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik pompalı tüfekli saldırı sonrası başlatılan soruşturmada, saldırgan lise öğrencisi E.B.'nin babası N.B. ve annesi A.B. de gözaltına alındı.

BABASININ İFADESİNE ULAŞILDI

Bir hastanede sağlık görevlisi olduğu ifade edilen baba N.B.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, oğlunun son zamanlarda radikal davranışlar sergilediğini belirttiği öğrenildi.

N.B., çocuğunun bilgisayar ve telefon başında çok fazla vakit geçirdiğini, bu konuda defalarca uyarıda bulunduklarını söyledi.

Ayrıca oğluna, bu tavrını sürdürmesi halinde kendisini polise şikâyet edeceklerini de dile getirdiklerini ifade etti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.