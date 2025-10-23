İzmir'de sel felaketinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı

İzmir'in Foça ilçesi sele kapıldı.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinde etkisini göstermeye başladı.

SOKAK VE CADDELER SUYLA DOLDU TAŞTI

Özellikle Foça’da yoğunlaşan sağanak, kısa sürede birikerek cadde ve sokakların kullanılamaz hâle gelmesine yol açtı.

Rögarların taşmasıyla bazı ev ve iş yerlerinde su hasarı meydana gelirken, bahçeler tamamen sular altında kaldı.

KAYIKLA İLERLEMEYE ÇALIŞTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin suyla kaplı caddede kayıkla ilerlemeye çalıştığı anlar dikkat çekti.

Valilik yetkilileri, su baskınlarıyla ilgili arama-tarama çalışmalarının sürdüğünü ve 1 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

VATANDAŞLARDAN BELEDİYEYE TEPKİ

Ekipler, su tahliye çalışmaları ve hasar tespitine başladı.

Bölge sakinleri, meteorolojik uyarılara rağmen yeterli önlem almadığı iddiasıyla Foça Belediyesi’ne tepki gösterdi.

İZMİR'İN KRONİK ÇÖP SORUNU

Öte yandan kentte uzun süredir devam eden çöp birikimi sorunu da sık sık gündeme geliyor.

Sokak ve caddelerde biriken atıklar kötü kokulara neden olurken, yağmur sularıyla birlikte çöplerin cadde kenarlarına taşması çevre kirliliğini artırdı.

BİR DİĞER SORUN DA KÖRFEZDE KİRLİLİK VE BALIK ÖLÜMLERİ

İzmir Körfezi’nde son dönemde sıkça görülen balık ölümleri ve su yüzeyinde biriken atıklar da vatandaşların tepkisini çeken konulardan biri.

Kirliliğin neden olduğu kötü koku, rüzgârla birlikte şehrin birçok noktasında hissediliyor.

Uzmanlar, yağmur sularıyla birlikte kanalizasyon ve çöp atıklarının körfeze karışmasının ekosistemi tehdit ettiğini belirtiyor.