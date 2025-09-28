İzmir'de eylem bitti: Çöp dağları yerlerinde duruyor

İzmir'in çöp derdi bitmiyor...

Vatandaş isyan etmekten bile bıkmış durumdayken kent, kokusuyla, hijyen sorunlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Eylemin sonlanmasına rağmen çöplerin toplanmaması, kentin hizmet altyapısının yetersizliğini gözler önüne seriyor.

SOKAKLAR ÇÖP DAĞLARIYLA DOLDU TAŞTI

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel AŞ'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük haklarını alamadıkları gerekçesiyle son olarak 22 Eylül akşamı yeniden iş bırakma eylemi başlattı.

Eylemin ardından Karşıyaka ilçesinin cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu.

GÖRÜŞMELER SONUCU UZLAŞMA SAĞLANDI

Karşıyaka Belediyesi'nde üç gündür süren işçi eylemi, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve sendika arasında süren görüşmeler sonucunda uzlaşıyla sonuçlandı.

İşçilerin çöp toplama mesaisine başladığı ve kısa sürede çöplerin tamamının toplanacağı belirtildi.

EYLEM BİTTİ, ÇÖPLER YERİNDE DURUYOR

Özellikle sahil şeridi ve Karşıyaka Çarşısı'ndaki konteynerler boşaltıldı.

Ancak kentin bazı işlek cadde ve sokaklarda çöp yığınlarının henüz temizlenmediği görüldü.

"HER YER PİSLİK İÇİNDE VE SİNEKLER VAR"

Çöp yığınları ve kötü koku ilçedekilerin tepkisini çekti. Karşıyaka'da yaşayanlardan Sennure Afacan, "Çöpler toplanmıyor her yer pislik içinde ve sinekler var. Çarşıda ve dükkanların olduğu yerde de vatandaşlar gelip alışveriş yapamıyor. Bir an önce toplanmasını diliyorum" dedi.

"BURALARIN TEMİZLENMESİ GEREKİYOR"

Ali Çetinkaya da "Uzun zamandır çöpler toplanmıyor. Ana arterlerde toplanmaya başladı ancak ara sokaklara hala girmiyorlar. Buraların temizlenmesi gerekiyor. Bu şekilde bırakılmaz" ifadelerini kullandı.