Haberler

Gündem Haberleri

İzmir'de sivil helikopter kalkış sırasında yan yattı: 2 yaralı

İzmir'de sivil helikopter kalkış sırasında yan yattı: 2 yaralı

Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter, kalkış esnasında pervanesinin yere çarpması sonucu yan yattığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.