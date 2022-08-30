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- İzmir'de sivil helikopter kalkış sırasında yan yattı: 2 yaralı
İzmir'de sivil helikopter kalkış sırasında yan yattı: 2 yaralı
Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter, kalkış esnasında pervanesinin yere çarpması sonucu yan yattığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
- 30.08.2022 - 15:16
- Güncelleme : 30.08.2022 - 15:49
İzmir’in Çiğli ilçesindeki Organize Sanayi bölgesinde helikopter kazası yaşandı.
Özel bir şirkete ait olduğu belirlenen helikopterin pilotu kalkış için harekete geçtiği sırada kontrolü kaybetti.
Pervanesi yere çarptı
Kendi etrafında dönen helikopterin pervanesi yere çarparak parçalandı.
Yan yatarak kaza geçiren helikopterin pilotu ile yardımcı pilotu, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
İzmir'de sivil helikopter kalkış sırasında yan yattı: 2 yaralı VİDEO
2 yaralı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İHA'nın aktarımına göre; Yaralılar hastaneye sevk edilirken olay yerine inceleme başlatıldı.