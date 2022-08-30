Petrol
100.78
-2.09%
Euro
18.233
0.30%
Dolar
18.1699
-0.13%
Altın
1.011
-0.48%
Borsa
3165
0.60%
Bitcoin
373.849
2.32%
BTXN Coin
4.17
-0.95%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    İzmir'de sivil helikopter kalkış sırasında yan yattı: 2 yaralı

    Çiğli ilçesinde sivil bir helikopter, kalkış esnasında pervanesinin yere çarpması sonucu yan yattığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
    • 30.08.2022 - 15:16
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 15:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de sivil helikopter kalkış sırasında yan yattı: 2 yaralı

    İzmir’in Çiğli ilçesindeki Organize Sanayi bölgesinde helikopter kazası yaşandı.

    Özel bir şirkete ait olduğu belirlenen helikopterin pilotu kalkış için harekete geçtiği sırada kontrolü kaybetti.

    Pervanesi yere çarptı

    Kendi etrafında dönen helikopterin pervanesi yere çarparak parçalandı.

    Yan yatarak kaza geçiren helikopterin pilotu ile yardımcı pilotu, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

    İzmir'de sivil helikopter kalkış sırasında yan yattı: 2 yaralı VİDEO

    İzmir de sivil helikopter kalkış sırasında yan yattı: 2 yaralı #1

    2 yaralı

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    İHA'nın aktarımına göre; Yaralılar hastaneye sevk edilirken olay yerine inceleme başlatıldı.

    İzmir de sivil helikopter kalkış sırasında yan yattı: 2 yaralı #2

    İzmir de sivil helikopter kalkış sırasında yan yattı: 2 yaralı #3

    İzmir de sivil helikopter kalkış sırasında yan yattı: 2 yaralı #4

    İzmir de sivil helikopter kalkış sırasında yan yattı: 2 yaralı #5


    İlginizi Çekebilir

    Cahit Külebi kimdir
    Biyografi

    Cahit Külebi kimdir

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Bahadır Yenişehirlioğlu: Mahalle baskısı yaşıyorum
    Gündem

    Bahadır Yenişehirlioğlu: Mahalle baskısı yaşıyorum

    Görüş Bildir