İzmir'de son tüketim tarihi geçmiş 30 ton gıda ele geçirildi

Gıda işletmelerine yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Vatandaşın sağlığını güvence altına almak üzere çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Alo 174 Gıda' hattına gelen bir ihbarı değerlendirdi.

İhbar üzerine İzmir'de bir gıda işletmesine gerçekleştirilen denetimler sonucu 30 ton bozuk gıda ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, detayları sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşarak, vatandaşın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi için çalışmaların süreceğini belirtti.

"TARİHİ GEÇMİŞ 30 TON GIDA ELE GEÇİRİLDİ"

Bakan Yumaklı sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapıldığını duyurduğu paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Tarihi geçmiş ürünleri ucuza toplayıp, tekrar piyasaya satmaya çalışan gıda sahtekarlarına ekiplerimiz göz açtırmadı! İzmir'de sağlıksız koşullarda depolanan ve son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 30 ton gıda ürünü ele geçirilmiştir.

"İŞLETME MÜHÜRLENDİ"