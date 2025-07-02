İzmir'de torpil atarak yangın çıkarmaya teşebbüs eden şahıs yakalandı

Türkiye, orman yangınlarıyla boğuşuyor.

Sıcak havayla birlikte ormanlardaki nem oranı sıfıra yaklaştı. Buna insan ihmalleri eklenince yangınlar kaçınılmaz oldu.

Bir haftaya yayılan yangınların en etkilisi İzmir ve Hatay'da yaşandı.

İHMAL VE İHANET ZİNCİRİ

Devlet kurumları el birliğiyle yangınların sönmesi çalışmalarını sürdürürken, yaşanan ihmaller ve ihanetler ise tek tek tespit ediliyor.

TORPİLLE ORMAN YAKMAYA ÇALIŞTI

Sosyal medyada yayılan ve otluk alana torpil atarak yangına sebebiyet vermeye çalışan bir şahsa ait görüntüler, ekipleri harekete geçirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla yürütülen inceleme sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

AMACININ 'ŞAKA' OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Görüntülerin 27 Haziran 2022 tarihinde çekildiği ve şahsın ifadesinde, amacının "şaka yapmak" olduğunu belirttiği öğrenildi.

"MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRECEK"

Jandarma Genel Komutanlığı, orman yangınlarına sebebiyet veren kişi ya da kişilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.