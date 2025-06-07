İHA
İzmir'in Bornova ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında, Jandarma Uzman Çavuş Haydar Aslan ile eşi Ecemnur Deniz Aslan hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden Haydar Aslan için ailesi, Kırşehir Ahi Evran Camisi avlusunda helallik istedi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kılınan cenaze namazının ardından Dulkadirli köyünde yer alan aile mezarlığına Aslan'ın cenazesi defnedilirken, eşi Ecemnur'un cenazesi ise Ankara'da toprağa verildi.
KIZ KARDEŞİ AĞABEYİNİN TABUTUNA SARILARAK AĞLADI
Yakında düğünü olacağı öğrenilen merhum Aslan'ın kız kardeşi Merve Aslan, uzun süre ağabeyinin tabutuna sarılarak ağladı.
1 YAŞINDAKİ BEBEKLERİ YARALANDI
Çiftin 2024 doğumlu çocukları A.A. ise kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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