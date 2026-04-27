İzmir'deki bisiklet taksiler Hindistan'ı andırdı

CHP'li belediyelerin yönetiminde olan bölgelerde zaman zaman çöp, su, altyapı sorunları gündeme geliyor.

Bu şehirler arasında ise en dikkat çeken İzmir olarak öne çıkıyor.

Sık sık maaşını alamayan işçilerin eylemleri ile vatandaşlara hizmet konusunda sorunlar yaşayan şehir birden fazla problem ile boğuşuyor.

ÇÖP SORUNU KÖTÜ KOKUYA NEDEN OLUYOR

Kentte özellikle yaz aylarında toplanmayan çöpler vatandaşların tepkisini çekiyor.

Oluşan çöp yığınları görüntü kirliliğinin yanı sıra kötü kokuya da neden oluyor.

KÖRFEZ'DE BİTMEK BİLMEYEN PİSLİK

Öte yandan körfezde oluşan kirlilik de kent sakinlerinin en çok şikayet ettiği konular arasında yer alıyor.

Aileleri ile dışarı çıkan vatandaşlar kötü koku nedeniyle vakit geçirmekte zorlanıyor.

TARTIŞMA YARATAN UYGULAMA

Kent son olarak ise sokakları gürültü kirliliği ile işgal eden bisiklet taksiler ile gündeme geldi.

Şehirde sayıları oldukça fazla olan bu araçların kullanımından bazı kesimlerin rahatsız olduğu belirtiliyor.

HİNDİSTAN'A BENZETİLDİ

Bisiklet taksilerle ilgili yaşanan tartışmalar sosyal medyaya da taşındı.

Kullanıcılar bisiklet taksilerin şehrin sokaklarında çok fazla görülmesinin ardından İzmir'i Hindistan'a benzetti.

BİR NUMARALI ULAŞIM ARACI

Hindistan’da bisiklet taksi (cycle rickshaw) kullanımı özellikle Delhi, Kolkata, Uttar Pradesh ve Bihar gibi yoğun nüfuslu bölgelerde görülüyor.

Düşük maliyetli olması, yakıt gerektirmemesi ve trafik sıkışıklığında rahat hareket etmesi nedeniyle tercih edilen aracın ciddi bir gürültü ve çevre kirliliğine neden olduğu aktarılıyor.