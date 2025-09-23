İzmir'deki çöp krizine bakanlık el koydu

İzmir'de çöp sorunu kronik bir hale geldi.

Sorunun bitmemesi üzerine de İçişleri Bakanlığı, duruma el koymak üzere harekete geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında meydana gelen sorunlardan dolayı kent genelinde ortaya çıkan çöp, moloz ve atık toplama sorununa bakanlık el attı.

İKİ MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, iki mülkiye müfettişini İzmir'e görevlendirerek çöp sorunu hakkında bilgi ve belge istedi.

3 BELEDİYEYE İNCELEME

Bitmek bilmeyen çöp sorunlarının yaşandığı Konak, Buca ve Karabağlar Belediyeleri hakkında inceleme başlatıldı.

YAZI GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda da İçişleri Bakanlığı, ilgili belediyelere yazı gönderdi.