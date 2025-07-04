İzmir'deki yangında mahsur kalan köylülerin imdadına Mehmetçik yetişti

İzmir'in ciğerleri yanıyor...

Ödemiş ilçesi alevlerin en yoğun tahribata yol açtığı bölge oldu.

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkiinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangının kontrol altına alınması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kara ekipleri, çalışmalarına gece boyunca aralıksız devam etti. Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek vermeye başladı.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

MEHMETÇİK'TEN KURTARMA OPERASYONU

Ekipler canla başla mücadelesini sürdürürken Mehmetçik de destek veriyor.

Bu kapsamda köyde alevler arasında mahsur kalan 4 kişilik aile, askeri helikopter ile kurtarıldı.

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapıldı.

SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Kurtarma operasyonuna ilişkin fotoğrafların da paylaşıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar köyünde çıkan yangında mahsur kalan 4 kişilik aile, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kurtarıldı.



Hava Kuvvetleri personelimiz, kurtardıkları ailemizi helikopter ile güvenli bir şekilde tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti.