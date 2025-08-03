İzmir'deki yangından altı yıl sonra 2 metreye ulaşan fidanlar bölgeyi yeşile çevirdi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 6 yıl önce ciğerlerimiz yandı.

Kentte 18 Ağustos 2019'da Karabağlar'da başlayıp Menderes ile Seferihisar ilçelerine kadar ilerleyen yangın, 4 bin hektar ormana zarar vererek bölgeye adeta kara bir leke bıraktı.

YENİDEN 'YEŞİL' YAPMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Orman Genel Müdürlüğü, İzmir'de meydana gelen en büyük yangıları arasında gösterilen bu afette kül olan ve zarar gören toplam 6 bin 627 hektarı yeşillendirmek için çalışma başlattı.

Yanan ağaçların kesilerek sahadan çıkarılmasının ardından orman mühendisleri bölge için proje hazırlayarak sürüm ve teraslama işlemlerini gerçekleştirdi.

6 MİLYON 650 BİN FİDAN

Bölgedeki 1792 hektarlık alana doğal gençleştirme çalışması uygulanarak 18 ton tohum serpildi.

Bu çalışmaya dahil olarak 4 bin 835 hektar alanda, 6 milyon 650 bin fidan toprakla buluşturuldu.

BÖLGE YEŞERMEYE BAŞLADI

Çalışmaların ardından çoğunluğu kızılçam olmak üzere ladin, lavanta, zakkum, erguvan ve selvi türündeki fidanlar, geçen zamanın ardından canlanmaya başladı.

Yaklaşık 6 yıl boyunca çapalama ve ot alma işlemlerinin yapılmasıyla fidanlar yer yer 2 metreye kadar ulaştı.