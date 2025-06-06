İzmir'e mayısta 6 gün yağmur yağdı: Barajlar alarm verdi

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'de bu yıl bahar aylarında görülen yağış miktarı, beklenti ve ortalamanın altında kaldı.

1938-2024 uzun yıllar yağış ortalamasına göre mart ayında metrekareye 75 kilogram, nisan ayında 45,8 kilogram, mayıs ayında ise 31 kilogram yağış kaydedildi.

YAĞIŞLAR ORTALAMANIN ALTINDA KALDI

2024 rakamları ise bahar yağışlarının uzun yılların ortalamasının altında kaldığını gösterdi.

Bu dönemde yağış miktarı; martta metrekareye 51,9 kilogram, nisanda 25,1 kilogram, mayısta ise 23,4 kilogram oldu.

İzmir'e 2025 yılı Mart ayında yalnızca 4,3 kilogram, nisanda 54,8 kilogram, mayısta ise 24,7 kilogram yağış düştü.

MAYIS AYINDA 6 GÜN YAĞIŞ GÖRÜLDÜ

Kentte yağışlı gün sayısı bakımından da düşüş gözlendi. Uzun yıllar ortalamasına göre mart ayında 9, nisan ayında 8, mayısta ise 5 gün yağış görülürken, 2025 yılında martta yalnızca 4 gün yağış kaydedildi. Buna karşın nisan ayında 10 gün, mayısta ise 6 gün yağış görüldü.

İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü uzmanları, kentte bir haftalık süreçte yağış beklenmediğini bildirdi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 31 Mayıs itibarıyla kente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranları, geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde azaldı.

İzmir'in içme suyu ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı henüz yaz başında olmasına rağmen yüzde 14 olarak ölçüldü.

Doluluk oranı Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 13, Ürkmez Barajı'nda yüzde 25 ve Balçova Barajı'nda yüzde 43'e kadar geriledi.

"KURAKLIK 3 YILDIR ETKİSİNİ ARTIRIYOR"

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, iklim değişikliğinin yalnızca sıcaklıkları artırmakla kalmayıp yağış rejimini de bozduğunu, bu durumun barajlardaki doluluk oranlarını ciddi şekilde olumsuz etkilediğini söyledi.

Doğu Akdeniz havzasında sıcaklıkların giderek arttığını, bu durumun buharlaşmayı artırarak yağış rejimini bozduğunu kaydeden Tağıl, yağışların artık mevsiminde gerçekleşmediğine işaret etti.

Türkiye genelinde 2024-2025 su yılının ilk verilerine göre yağışların uzun yıllar ortalamasının yüzde 25, Ege Bölgesi'nde ise yüzde 26 altında gerçekleştiğini belirten Tağıl, şunları kaydetti: