İzmir'in 2 ilçesinde 8 saat su kesintisi uygulanacak

Türkiye'nin birçok bölgesinde son günlerde artan kuraklık su kaynaklarının yönetimini zorlaştırıyor.

İzmir gibi büyük şehirlerde de su kesintileri sıkça yaşanmaya başladı.

KONAK'TA ANA BORU ARIZASI

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) Konak ve Ödemiş ilçelerinde gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları, bu tür sorunlara çözüm arayışının bir parçası olarak öne çıkıyor.

İZSU'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Konak ilçesindeki ana boru arızası sebebiyle değişim çalışması başlatıldı.

İKİ İLÇEDE 8'ER SAATLİK SU KESİNTİLERİ YAŞANACAK

Bu nedenle Anadolu, Millet, Murat ve 26 Ağustos mahallelerinde 09.30 ile 17.30 arasında 8 saat su kesintisi yapılacak.

Ödemiş ilçesinde de elektrik onarım ve bakım çalışmaları dolayısıyla Kemer Mahallesi'ne 09.00 ile 17.00 arasında 8 saat su verilemeyecek.