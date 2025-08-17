İzmir'in çilesi bitmek bilmiyor: İki ilçede su kesintisi olacağı açıklandı

İzmir'de su sıkıntısı baş göstermeye devam ediyor.

Kent genelinde konteynerler ve çevresinde oluşan çöp yığınlarından müzdarip olan İzmirli bunun yanında susuzluk çekiyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada iki ilçede su kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

MENDERES'TE 10 SAAT BOYUNCA SU YOK

İZSU internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes'te doğal gaz çalışması sırasında taşıyıcı hattın patlaması sonucu onarım çalışması başlatıldı.

Bu nedenle ilçeye bağlı Çileme, Develi, Tekeli Atatürk ve Tekeli Fevzi Çakmak mahallelerinde bugün saat 11.00 ile 21.00 arasında 10 saat su kesintisi yaşanacak.

Yapılan açıklamada bu saat aralıklarında vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.

AZALMA VE YOĞUN KULLANIM NEDENİYE KESİNTİ

Kınık ilçesindeki Aşağı, Fatih, Osmaniye, Türkcedit, Yeni ve Yukarı mahallelerinde ise yer altı su kaynaklarındaki azalma ve yoğun kullanım nedeniyle kesinti kararı alındı.

İlçede bu akşam saat 23.00 ile yarın sabah saat 06.00 arasında 7 saat su kesintisi uygulanacak.

Toplam 7 saat sürecek bu kesinti için mahalle sakinlerinin hazırlıklı olması isteniyor.