İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Kadıovacık Mahallesi’nde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de havadan müdahale edilirken alevler, sabah saatlerinde başlatılan hava müdahalesinin ardından kontrol altına alındığı açıklandı.

Yayınlama Tarihi: 16.08.2025 10:48

İzmir'in Urla ilçesinde dumanlar gökyüzünü kapladı.

Kadıovacık Mahallesi’nde orman yangını çıktı.

10 DAKİKA SONRA HAREKETE GEÇİLDİ

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, dün gece saat 23.19’da Kadıovacık Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ilk müdahale 10 dakika sonra, saat 23.29’da yapıldı.

HAVADAN MÜDAHALE SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI

Gece boyunca 44 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 5 dozerle yangına müdahale edilirken, günün ağarmasıyla birlikte çalışmalara 3 uçak ve 5 helikopter de katıldı.

Ekiplerin yoğun mücadelesiyle yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

