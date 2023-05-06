İzmirliler TCG Anadolu için kuyrukta: Bakan Kasapoğlu araçtan inip yürüdü İzmir Limanı’nda demirli dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını devam ediyor. Uzun kuyrukların oluştuğu ve trafiğin kilitlendiği İzmir'de Bakan Kasapoğlu ise yürüyerek gemiye ulaştı.

İstanbul’un ardından İzmir’e gelen TCG Anadolu gemisi, İzmir Limanı'na demirledi.

Gemiyi görmek isteyen İzmirliler ise uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. İzmir’in dört bir yanından Alsancak’ta bulunan TCG Anadolu’yu görmeye gelenler, trafiği de kilitledi.

Uzun araç trafiği dron ile havadan görüntülenirken, TCG Anadolu’yu ziyarete gitmek için yola çıkan Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Adayı Dr. Mehmet Kasapoğlu da trafikte takılı kaldı.

Kasapoğlu trafiğe takılınca, çözümü inip yürümekte buldu. Araçlarından çıkan bazı vatandaşlarla yürüyen Kasapoğlu, gemiye ulaştı.

"Ülkemizin savunma gücünü görmüş olduk"

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün TCG Anadolu savaş gemisini ziyaret etmek için yola çıktık ve bölgeye yaklaştığımızda trafik durmuştu. Bir an önce TCG Anadolu’ya ulaşmak için araçtan inip, İzmir Limanı’na doğru vatandaşlarımızla birlikte yürüdük. Milletimizi gururlandıran gemimizle, Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü yakından gördük.

Bu ziyaretimizde Türk Deniz Kuvvetlerinin üstün teknolojik altyapısı, eğitimli personeli ve modern donanımı ile ülkemizin savunma gücünün ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

Bu vesileyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde görev yapan kahraman askerlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemizin her zaman güçlü bir savunma gücüne sahip olması için askerlerimizin fedakarlıkları, cesaretleri ve kararlılıkları sayesinde mümkün olmaktadır" ifadelerini kullandı.