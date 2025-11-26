İzmirlilerin çöp isyanı: 30 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP belediyeciliği nedeniyle uzun yıllardır çöp ve kötü koku ile anılan İzmir'de yine benzer sorunlar gündemde.

Tepkilerin hedefi bu kez Buca Belediyesi...

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde depolanan çöplerin kötü koku yaydığını ve sağlık riski oluşturduğunu belirten vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Mustafa Kemal Mahallesi sakinleri, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapanmasının ardından alanda çok miktarda çöp biriktirildiğini öne sürdü.

"VAHŞİ DEPOLAMA BİTSİN"

Mahalle muhtarı Gökmen Yıldız, vahşi depolamanın bir an önce durdurulmasını istediklerini söyledi.

Zaman zaman biriken çöplerin yakıldığını, mahallede ciddi hijyen eksikliği yaşandığını savunan Yıldız, şunları kaydetti:

"MAHALLEMİZ FARE VE SİNEK DOLDU"

Mahallemiz sinek, fare dolu. Ben 30 senedir bu mahallede oturuyorum, 30 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizim belediyeden tek istediğimiz, şantiyeyi buradan kaldırması. Burası şehir içi, çok ciddi lağım fareleri var. Yağmur yağdığı halde sinekler gitmiyor. Alsancak'a, Karşıyaka'ya, Göztepe'ye gösterdikleri ilgiyi bu bölgeye de göstermelerini istiyoruz.

"KOKU KATLANILACAK DURUMDA DEĞİL"

Kötü kokunun rahatsız ettiğini dile getiren mahalle sakini Halime Bilgetecan da "Koku katlanılacak durumda değil. Temiz havamızı istiyoruz. Eskisi gibi penceremizi açtığımızda mis gibi koku almak istiyoruz. Hasta olmak istemiyoruz. Çocuklarımız sürekli hastalanıyor." dedi.

Mahalledeki işletmecilerden Hakan Kaçar ise kötü koku ve sinek problemi nedeniyle müşterilerinin sayısının azaldığını öne sürdü.