Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selam Akşit için ilk tören, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (GATA) yapıldı.

Buradaki törenin ardından Akşit’in naaşı, defnedilmek üzere memleketi Konya’ya gönderildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ereğli Ulu Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, Tuğgeneral Akşit’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Tuğgeneral Selami Akşit’in naaşı, Abidder Dede Mezarlığı’nda dualar eşliğinde toprağa verildi.