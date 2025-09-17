Japonya Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i ziyaret etti

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye'deki temasları kapsamında Ankara'ya geldi.

15 Eylül'de İstanbul'a gelen Prenses Akiko, Ankara'da bir dizi ziyarette bulunacak.

TÜRKİYE'YE GETİRİLEN HEYKELE İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Mikasa, buradaki ziyareti kapsamında "Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki sergiyi gezerken Prenses Akiko'ya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti.

Prenses Akiko, sergide MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen ve geçen ay ziyarete açılan Marcus Aurelius heykelini inceleyerek Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz'dan, eserin Türkiye'ye getiriliş sürecine ve tarihine ilişkin bilgi aldı.

SERGİDEKİ ESERLERİ İNCELEDİ

Akiko, daha sonra Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 90 kazı alanından getirilen ve tamamına yakını ilk kez sergilenen eserleri dikkatle inceledi.

Ziyarette; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz ve Bakanlık bürokratları da yer aldı.

Prenses Akiko'nun el tırnaklarındaki Türk ve Japon bayraklı süslemeler dikkati çekti.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyetin eşlik ettiği Akiko Mikasa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılıp, saygı duruşunda bulunulmasının ardından heyet, Anıtkabir önünde fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Akiko Mikasa, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Prenses Akiko Mikasa, ziyareti kapsamında Kırşehir ve Şanlıurfa'da da bazı etkinliklere katılacak.