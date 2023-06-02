Joe Biden'ın korumaları, Süleyman Demirel'e siper olan korumaları hatırlattı ABD Başkanı Joe Biden'ın yere düştüğü anlarda etrafındaki korumalarının zafiyeti, akıllara yıllar önce dengesini kaybedip düşerken korumaları tarafından tutulan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i getirdi.

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ABD'nin 80 yaşındaki başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamaların yanı sıra garip hareketleri ve düşmeleriyle de gündeme geliyor.

Biden görevi boyunca uçak merdivenlerinde tökezleyip düşmesi, canlı yayınlarda uyuklaması, boşluklara selam verip konuşması gibi ilginç görüntülerle gündeme geldi.

Bu görüntülere dün bir yenisi daha eklendi.

Biden, Colorado'daki ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmanın ardından, öğrencilere diplomalarını takdim ettikten sonra sahnede ayağı takılarak dengesini kaybetti ve yere düştü.

Düştükten sonra yerden kalkmaya çalışan Biden'a korumaları yardım etti.

Düştükten sonra yardım ettiler

Ancak korumaların Biden'ın dengesini kaybederken değil de düştükten sonra yardımcı olması dikkat çekti.

Ayrıca ayağa kalktıktan sonra yerde duran bir şeye işaret eden Biden'ın ayağının oraya takıldığını da ima ettiği görüldü.

Akıllara Demirel'in korumaları geldi

Biden'ın düşüşü sonrası akıllara 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yıllar önceki o görüntüsü geldi.

Görüntülerde Demirel'in kürsüde konuşma yapmasının ardından merdivenlerden inerken dengesini kaybettiği görüldü.

ABD'li korumalarla Türk korumalar arasındaki belirgin fark

O anlarda Demirel'in dengesini kaybettiği anlayan korumaların hemen refleks aldığı görüldü.

Biden'ın korumaları ile Türk korumalar arasındaki fark böylelikle bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.