Kaan Yıldırım ifade vermek üzere adliyede Oyuncu ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeleri alınan 19 kişiden testi pozitif çıkan 8 kişiden biri olan oyuncu Kaan Yıldırım savcılığa ifade verdi.

Göster Hızlı Özet Kaan Yıldırım, uyuşturucu soruşturmasında savcılığa ifade verdi.

19 kişiden 8'inin testi pozitif çıkarken, Yıldırım da bu kişiler arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da yer aldığı 19 kişi ifade için jandarmaya getirildi. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı soruşturma kapsamında, haklarında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan şarkıcı, fenomen ve oyuncularında aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. SAÇ VE KAN ÖRNEKLERİ ALINDI İfade işleminin ardından gerekli tahlil ve testler için Adli Tıp Kurumu'na götürülen kişilerden saç ve kan örnekleri alındı. 8 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI 19 kişiden 8'inin testinin pozitif çıktığı tespit edildi. KAAN YILDIRIM İFADE VERDİ Uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Kaan Yıldırım, savcılığa ifade vermek için bugün İstanbul Adliyesi'ne geldi. Gündem Haberleri İstanbul barajları için uyarı geldi

Emine Erdoğan, Güney Afrika'da Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyaret etti

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye Silivri yanıtı