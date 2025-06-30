Kabine toplanıyor: Kritik başlıklar masada olacak

Gözler kabine toplantısında...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede kritik başlıklar değerlendirilecek.

Gündemde yaşanan orman yangınları var.

Toplantıda orman yangınlarıyla mücadelede gelinen son durum ve alınabilecek ek tedbirler konuşulacak.

EKONOMİ

Enflasyonla mücadele adımları toplantıda gözden geçirilecek.

Yıl sonu için belirlenen hedefin tutturulması için yürütülecek ekonomi politikaları müzakere edilecek.

Temmuz ayı başında açıklanacak enflasyon oranı ile memur ve emekli maaş zamları da netleşmiş olacak.

Bu çerçevede en düşük emekli maaşının yükseltilmesine ilişkin kabinede değerlendirmelerde bulunulması öngörülüyor.

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin zam pazarlığı sürüyor.

Hükümet, ikinci teklifinde ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için ise yüzde 10 zam önermişti.

İşçi kesimi öneriyi kabul etmezken pazarlık süreci devam ediyor.

Kabinede pazarlık süreci masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

27 Şubat'ta İmralı'dan gelen silah bırakma çağrısının ardından mayıs başında terör örgütü PKK, silah bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

Gelinen aşamada silah bırakmanın gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü koordinasyonun gözden geçirilmesi, Terörsüz Türkiye'ye dair takvim ve atılacak adımların kabinede görüşülmesi beklentiler arasında...

BÖLGESEL GELİŞMELER

Bölgesel gelişmeler de Kabinenin yakın takibinde...

İsrail ile İran arasında yaşanan savaşta ateşkes sağlandı ancak Orta Doğu'da tansiyon halen yüksek.

Ateşkesle birlikte gözler yeniden Gazze'ye çevrildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye dönük saldırılarının da sona erdirilmesi için atılabilecek diplomatik adımlar kabinede istişare edilecek.

Öte yandan, Ukrayna ve Rusya savaşının sona erdirilmesi için Türkiye'de yeni tur müzakere yapılması hazırlıkları da masada olacak.