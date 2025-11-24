KADEM’den “Şiddete Karşı Hep Birlikte” çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birleşmiş Milletler’e göre; dünya genelinde her yıl 50 binden fazla kadın öldürülüyor.

Kadının onuru ile yaşayacağı güvenli toplumun ve adaletli geleceğin tüm dünyada inşa edilmesi için çalışan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” için hazırladığı kampanyayla bu yıl da şiddeti engellemek için önemli bir adım atıyor.

KADEM’in “Şiddete Karşı Hep Birlikte” adını verdiği kampanya, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Canan Sarı, kampanyanın yüzü olan oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, ünlü haberci Fulya Öztürk ile akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, medya mensupları, ünlüler ve çok sayıda davetlinin katıldığı bir toplantıyla tanıtıldı.

“Şiddete Karşı Hep Birlikte” sloganıyla toplumun tüm kesimlerini bu konuda ‘farkında olmaya’ ve ‘mücadele etmeye’ davet eden kampanyada, Birleşmiş Milletler’in kadına yönelik şiddetle mücadele için önerdiği ‘turuncu’ renkteki ‘nokta’lar kullanılıyor. Özel olarak kampanya için tasarlanan ve kadına yönelik şiddete hep birlikte ‘dur’ deme iradesini temsil eden Turuncu Nokta’ların yaygınlaşmasıyla toplumun ortak duruşunun ifadesi edilmesi amaçlanıyor.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR: TOPLUM NEREYE BAKARSA, ORARSI DEĞİŞİR

Kadına yönelik şiddetin birkaç kurumun değil, bir milletin meselesi olduğunu vurgulayan KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansmanla, şiddeti engellemek için bir toplumsal seferberliğin ilk adımını attıklarına inandığını belirtti.

Bayraktar şöyle konuştu:

‘Hep birlikte’ diyerek kadına yönelik şiddetle mücadelede herkesi sorumluluk ve inisiyatif almaya, duyarsız kalmamaya ve harekete geçmeye davet ediyoruz. Devlet kurumları, yerel yönetimler, hukukçular, sağlık çalışanları, öğretmenler, medya, iş dünyası, kültür sanat dünyası, sporcular, sivil toplum, aileler ve elbette bireyler. Herkesi davet ediyoruz...



Bir komşunun çığlığını duymaya… bir kadına “yalnız değilsin” demeye…KADES’i bilmeye ve öğretmeye, Alo 183’ü paylaşmaya, şiddeti normalleştiren dile ‘hayır!’ demeye, çocuklara saygı ve sınır eğitimi vermeye, medyayı sorumlu davranmaya davet ediyoruz!



Bayraktar, kampanyada kullanılan turuncu noktanın sadece bir sembol değil, ortak bir duruş olduğunun altını çizerek şöyle devam etti: “Turuncu, ‘Ben bu mücadelede varım, sessiz kalmam’ diyen herkes için ortak bir çağrıdır. Umudun, duyarlılığın ve değişimin işaretidir. Yakamıza taktığımız turuncu rozet, üzerimizde taşıdığımız her turuncu obje ya da sosyal medyada paylaştığımız her turuncu nokta aracılığıyla; ‘Bu mücadelede ben de varım, sessiz kalmıyorum. Görmezden gelmiyorum. Göz yummuyorum’ demeye devam edeceğiz.

"YANIMIZDA SADECE EKADIN DERNEKLERİ VARDI"

KADEM’in “Hep Birlikte” kampanyasına destek veren isimler arasında mağdur aileleri de vardı. Sokak ortasında hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz’un samuray kılıcıyla öldürdüğü Başak Cengiz’in annesi, şiddete karşı mücadelenin mağdur aileleri için öneminin altını çizdi. Anne Beyhan Cengiz şöyle konuştu:

Benim kızım hiç tanımadığı bir kişi tarafından, sokak ortasında, sadece kadın olduğu için zalimce katledildi. Bizim gibi evlatlarını toprağa vermiş aileler kadına şiddetin direkt mağdurlardadır ve bizim gibi ailelerin tek çabası, mücadelesi; bizim acılarımızı başka ailelerin yaşamamasıdır.

2020 yılında Muğla’da önce boğulmaya çalışılan, ardından varile konarak hayattayken yakılan ve üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin de katılımcılar arasındaydı. Baba Gültekin, “Ben kalabalık bir aşiretin çocuğuyum ama bu süreçte yanımda sadece kadın dernekleri vardı. Bütün kadın derneklerine ve özellikle KADEM'e bunun için teşekkür ederim” sözleriyle dayanışmanın önemini vurguladı.

"ŞİDDETE KARŞI HEP BİRLİKTE DURABİLİRİZ"

‘Kadına yönelik şiddet’in başta çocuklar olmak üzere toplumdaki tüm kesimleri etkilediğinin ve toplumun tamamının bu konuda itirazlarının olduğunun dile getirildiği kamu spotu, KADEM’in hazırladığı “Şiddete karşı hep birlikte durabiliriz” mesajının yaygınlaştırılması için önemli bir görev üstleniyor.

Televizyon kanallarında, dijital mecralarda, açık hava ekranlarında yıl boyunca yayınlanacak kamu spotu ve kampanya içeriklerinin, KADEM’in Türkiye genelindeki 56 temsilciliği aracılığıyla ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırılması planlandı.

Kamu spotunda da kullanılan ve Turuncu Nokta biçiminde tasarlanan rozetlerin yıl boyunca çeşitli vesilelerde Türkiye içinde dağıtılarak “Kadına yönelik şiddetle mücadelede ben de varım” diyen herkesin ortak duruşunu temsil etmesi amaçlanıyor.

Fulya Öztürk’ün haber anonsuyla başlayan kamu spotunda; bir kadın cinayetinin ardından olay yerine gelen doktor, polis ve annelerini kaybeden çocukların verdiği tepki canlandırılıyor; hemen ardından cenaze namazını kıldıran İmam “Kim bir hayat kurtarırsa, tüm dünyayı kurtarmış gibi olur” ayetini hatırlatarak kadın cinayetleriyle mücadelenin önemine vurgu yapıyor.

Filmin finalinde ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, “Şiddete karşı hep birlikte durabiliriz” mesajıyla ekranda beliriyor ve turuncu rozetini göstererek farkındalık çağrısında bulunuyor.

KADEM, kadına yönelik şiddetin son bulduğu adil ve güvenli bir gelecek için toplumun tüm kesimlerini ortak mücadeleye davet ettiği “Şiddete Karşı Hep Birlikte” kampanyasıyla; “Sessizliği sonlandırdığımızda, dayanışmayı büyüttüğümüzde ve farkındalığı artırdığımızda değişim mümkündür” mesajını veriyor.

KADEM 12 YILDIR ŞİDDETLE MÜCADELENİN ÖNCÜSÜ

Kurulduğu 8 Mart 2013 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdüren KADEM, 12 yıl boyunca, Türkiye’nin dört bir yanında şiddetle mücadele amacıyla eğitimler, bilinçlendirme faaliyetleri ve kampanyalar yürüttü.

Bugüne kadar hayata geçirdiği kampanyalardan bazıları “Sen Varsan Şiddete Yer Yok”, “Şiddete Göz Yumma”, “Şiddete Hakkın Yok”, “Şiddetin Bahanesi Olmaz”, “Yasaya Tutun (6284 farkındalığı)”, “Şiddetsiz Toplum, Güvenli Gelecek”, “Şiddete Seyirci Kalma (medyada şiddetin dili)” olan KADEM, bu yöndeki ulusal ve uluslararası çalışmalarıyla şiddetin hiçbir türünün ‘küçük’ ya da ‘önemsiz’ olmadığını; her şiddet davranışının zincirin bir sonraki halkasını oluşturduğunu vurguluyor.