Kadın tutuklulara Anneler Günü’nde açık görüş izni

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Anneler Günü dolayısıyla cezaevlerinde yeni bir karar alındı.

Adalet Bakanlığı, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla 12-16 Mayıs tarihleri arasında açık görüş yapabilmesine imkan tanıyacak.

Kararın detaylarını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından paylaştı.

KADIN TUTUKLULARA AÇIK GÖRÜŞ İMKANI

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, “Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutukluların 12-16 Mayıs tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, Anneler Günü nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.

Aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyor, tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum,” ifadelerine yer verdi.

KARARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Açık görüşten yararlanacak olanlar: Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan tüm kadın hükümlü ve tutuklular, Anneler Günü kapsamında açık görüş hakkından faydalanabilecek.

Açık görüşten yararlanamayacak olanlar: Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ya da hücre cezası alan ve bu cezası halen infaz edilmekte olan tutuklu ve hükümlüler, açık görüş hakkından yararlanamayacak.

Açık görüş tarih ve düzenlemeleri: Açık görüşler, 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adli suçlarla ilgili olanlar ile örgütlü suçlardan tutuklu ve hükümlüler için ayrı gruplar oluşturulacak. Grupların aynı anda ve aynı alanda görüş yapmaması sağlanacak. Görüş saatlerini ise Cumhuriyet başsavcılıkları ve kurum idareleri belirleyecek.