Kadir Gecesi tüm yurtta idrak ediliyor

Bir Kadir Gecesi'ne daha eriştik...

Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen bu mübarek gece Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde huşu içinde ibadet ve dua ile geçiriliyor.

Cami ve mescitlerde cemaatle namazlar kılınırken, milyonlarca Müslüman evlerinde Kur’an okuyup dua ediyor.

CAMİLERDE SAKAL-I ŞERİF HEYECANI

Camilerin mahyaları Kadir Gecesi mesajlarıyla süslenirken, birçok noktada Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın (S.A.V.) Sakal-ı Şerif'i ziyarete açıldı.

Kılınan namazların ardından eller semaya açılırken, vatandaşlar af ve mağfiret için dua ediyor.

"BİN AYDAN HAYIRLI GECE"

Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Kur'an-ı Kerim'de "tek gece" olarak adı geçen Kadir Gecesi, şöyle anlatılıyor:

Şüphesiz, biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi nedir bilir misin nedir? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.