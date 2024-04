Kahraman Mehmetçik'ten 16 ilde kış tatbikatı Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kars'ta düzenlendiği kış tatbikatı doğudaki 16 ilde icra edildi. Mehmetçik, hedefleri tam isabetle vurdu.

DHA

5 Mart'ta başlayan ve 5 Nisan'da sona erecek olan Kış-2024 Tatbikatı, gözlemci günüyle tamamlandı.

Hazırlıklarına 2 ay önceden başlanan tatbikat, 3'üncü Ordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, 16 doğu ilinde icra edildi.

Tatbikatın fiili atışlı arazi tatbikatı, Kars'ta gerçekleştirildi.

Doğu sınırlarında ise fiili sınır güvenliği tatbikatları yapıldı. Ayrıca, Ağrı ve Tatvan'da fiili atışsız arazi tatbikatı düzenlendi.

Tatbikatta hedefler Türk ordusundaki personel tarafından başarıyla imha edildi.

Tatbikatın amacı

Kış tatbikatı iki yılda bir uluslararası katılımla birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil, muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyelerini geliştirmek ve beka kabiliyetini artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Öte yandan muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırmak, ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamak ve sınıf okullarından mezun olmuş genç subay astsubayların birlikleri zor şartlarda sevk ve idare etme ve planlama yeteneklerini geliştirmek de hedefleniyor.

Özel tatbikatlar da yapıldı

Bu yılki tatbikata; 3’üncü Ordu Komutanlığı ana ast ve bağlı birlik komutanlıkları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen komando birlikleri, kara havacılık unsurları, sınıf okulları ile kamu kurum ve kuruluşları katıldı.

Bir aylık süreçte; 5 ana faaliyet ve bu faaliyetlere bağlı özel tatbikatlar yapıldı. Seferberlik tatbikatı 5-6 Mart'ta Ağrı'da, Topçu ve Komando Karma Birlik Eğitimi 18-25 Mart'ta Tatvan'da, Atışsız Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı 29 Mart'ta Ağrı'da, Hudut Güvenliğinin Sağlanması Tatbikatları 20 Mart-28 Mart tarihlerinde Ağrı/Doğubayazıt'ta, Atışlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı 31 Mart'ta Kars'ta gerçekleştirildi.

"Kendimizi ve birliklerimizi her konuda yetiştirmemizi gerekli kılan bir coğrafya"

Korgeneral Tarakcı, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, 21'inci Yüzyıl'da yaşanması muhtemel 5'inci nesil veya hibrit savaş olarak tanımlanan karmaşık hatları belirsiz ve koşulların net olmadığı bir muharebe ortamından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün kuvvet ve kabiliyetiyle 3'üncü Ordu Komutanlığı'nın kendisine tevdi edilecek her türlü muharebe görevini başarma güç, azim ve iradesini sergilediği kriz yönetimi ve tatbikatlar zincirinin kesin sonucu, muharebe safhasını ve hedefin ele geçirilmesini birlikte izledik.

İçinde bulunduğumuz koşullar ve yaşadığımız coğrafya her zamankinden daha fazla ve daha kapsamlı olarak muharebeye hazır olmamızı, kendimizi ve birliklerimizi her konuda yetiştirmemizi gerekli kılan bir coğrafyadır. Bu coğrafyada hayatta kalabilmek ve başarılı olmak, caydırıcı bir güç olmayı, mevcut harp silah ve araçlarını etkinlikle kullanan bireyler yetiştirmeyi ve belirsizlik ortamıyla çok çabuk değişen koşullarla süratli ve doğru karar alabilen liderlere sahip olmayı gerektirmektedir.

"Astsubayların birliklerini zor şartlarda planlama yeteneklerini geliştirilmesi amaçlanmıştır"

Bu tatbikatta muharebe sahası ana fonksiyon alanlarının tüm boyutlarıyla işletilmesi hedeflenmiş, birliklerimizin kar ve şiddetli soğuklar başta dahil olmak üzere, her türlü hava koşullarında atışlar dahil, muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerindeki eğitim seviyelerini geliştirilmesi ve beka kabiliyetini artırılarak, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırılması, ateş ve manevranın senkronizasyonu ve bunun geliştirilmesi, komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması ve sınıf okulundan mezun olan genç subay ve astsubayların birliklerini zor şartlarda sevk ve idare etme ve planlama yeteneklerini geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Bugün şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda gördüklerimiz geleceğe güvenimizi arttırmış, ümitlerimizin boşuna olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman, her yerde, her şartta ve her durumda milletinin emrinde, dosta güven düşmana korku vermeye devam etmektedir."

Tatbikat sona erdi

'Kış Tatbikatı-2024'ün gözlemci günü, personele hediye verilmesi ve toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)