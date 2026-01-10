Abdulkadir Uraloğlu'ndan Ankara-Samsun hattına hızlı tren müjdesi: Ulaşım 2.5 saate düşecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun’da Yeşilkent Kavşağı’nın açılış töreninde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı, bağımsızlığımızın simge şehri Samsun’nda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Uraloğlu, “2025 yılında İstiklal Madalyası’yla yeniden onurlandırılan, bu şanlı nişanı büyük bir gururla taşıyan, Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı kahraman şehir Samsun’umuzu tebrik ediyorum.” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Samsun’a her gelişlerinde olduğu gibi, bugün de hizmetlerle, eserle, bereketle geldiklerini kaydederek “Bugün, şehir içi trafiğimize nefes aldıracak Yeşilkent Kavşağı’nın açılışını gerçekleştirmek için bir aradayız. Bu törenimizin ardından, öğleden sonra bir başka sevinci paylaşmak üzere Samsun Batı Çevre Yolu’nun temel atma törenine de geçeceğiz. Orada, uzun yıllardır beklenen bu büyük projenin ilk kazmasını vurarak Samsunlu kardeşlerimize bir müjde daha vereceğiz. Hamdolsun, Samsun’umuza hizmet fırtınamıza hız kesmeden devam ediyoruz!” açıklamasında bulundu.

SAMSUN'A 91 MİLYAR LİRALIK ALTYAPI YATIRIMI

Güçlü ekonomik yapısı ve nüfus yoğunluğunun Samsun’u hem bölge içi ulaşımın hem de doğu-batı, kuzey-güney transit koridorunun vazgeçilmez geçiş noktası haline getirdiğini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Yol medeniyettir’ vizyonuyla, Samsun’un bu eşsiz potansiyelini daha da güçlendirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, son 24 yılda Samsun’un ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 91 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında; 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 321 kilometreye çıkardık. Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı yol ağını ise 119 kilometreden 396 kilometreye yükselterek yollardaki güvenliğimizi üst seviyeye çıkardık. Sinop’a ve Sarp’a bölünmüş yollarla bağlayarak Karadeniz Sahil Yolu’nun bütünlüğünü sağladık. Amasya, Çorum ve Ankara’ya bölünmüş yol ile bağlayarak Samsun’dan tüm İç Anadolu Bölgesi’ne konforlu ve güvenli ulaşım tesis ettik.

Bakan Uraloğlu, Samsun Şehir Hastanesi Yolu, Havza-Vezirköprü Yolu, Çarşamba-Salıpazarı Bağlantı Yolu ve Ladik- Taşova Yolu gibi 10 karayolu projesinin çalışmalarının da devam ettiğini dile getirdi.

YEŞİKENT KAVSAĞI YENİDEN DÜZENLENDİ

Uraloğlu, Yeşilkent Kavşağı’nın Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin Ankara-İstanbul bağlantısında stratejik bir konumda bulunduğuna dikkati çekerek Samsun’un Atakum ve İlkadım ilçeleri arasında da önemli bir geçiş noktası olduğunu söyledi.

Uraloğlu, “Yeşilkent Kavşağı, günlük ortalama 50 bine yakın araç trafiğiyle en yoğun yükün yaşandığı noktalardan biri haline gelmişti. Bu nedenle trafik yoğunluğunu azaltmak, daha hızlı, daha konforlu ve kesintisiz bir ulaşım tesis etmek için Yeşilkent Kavşağı’mızı, kavşak kolları ile birlikte toplam 9 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak modern standartlarda yeniden düzenledik.” bilgisini paylaştı.

ANKARA-SAMSUN HIZLI TREN HATTI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

Havza OSB'yi demir yolu ağına bağlayacak yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki iltisak hattı yapım çalışmalarına da başladıklarını dile getiren Uraloğlu, "Tamamlandığında Samsun'u da hızlı tren konforuyla tanıştıracak 293 kilometre uzunluğundaki Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'nın ilk etabı olan 120 kilometrelik Kırıkkale Delice-Çorum kesiminin yapım çalışmalarını geçen yıl başlattık. Bu proje, aslında Ankara merkezli düşündüğümüzde Türkiye'nin kuzeyine yapılan ilk hızlı trenle yolcu taşımacılığı projesi olarak da tarihe geçti. Projemiz tamamlandığında Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınarak, Karadeniz'i Akdeniz üzerinden dünyaya bağlayacak." diye konuştu.

Samsun ile Mersin limanlarını birleştiren demir yolu koridorunun İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifleteceğini, Türkiye'yi küresel ticarette lojistik süper güç haline getireceğine dikkati çeken Uraloğlu "Üstelik bu hattın devamındaki 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu Projesi de gündemimizde. Bu projeyi de hayata geçirdiğimizde Samsun üzerinden Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturacağız." dedi.