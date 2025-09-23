Kahramanmaraş'ın deprem öncesi ve sonrası değişimi: Yıkılan şehirde yeni projeler yükseliyor

6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 2,5 yıldan fazla süre geçti...

Geçen süreyle beraber Kahramanmaraş'ta kentin çehresi değişti.

DEPREM ÖNCESİ VE SONRASI DEĞİŞİM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Depremden önceki binaları yansıtan drone görüntüleri ile şehrin bugünkü hali karşılaştırıldığında, meydana gelen büyük değişim gözler önüne serildi.

Pandemi döneminde çekilen drone görüntülerinde Müftülük Meydanı, Trabzon Bulvarı, Kıbrıs Meydanı ve Azerbaycan Bulvarı'nda ayakta duran binalar, depremin ardından yerini boş alanlara ve yeni yapı çalışmalara bıraktı.

YENİ PROJELER HIZLA YÜKSELİYOR

Kentin simge noktaları arasında yer alan bu alanlarda bugün yükselen projeler, yeniden ayağa kalkma sürecinin en somut örnekleri olarak öne çıktı.

Depremden sonra başlatılan inşa faaliyetleriyle birlikte kentin ana güzergahları ve meydanlarında yeni binalar belirginleşmeye başladı.

KENTTEKİ DEĞİŞİM GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Özellikle Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Bulvarı üzerindeki dönüşüm, kentin yeniden imar sürecindeki hızını gözler önüne seriyor.

Şehirde tamamlanan Azerbaycan Mahallesi, Ebrar Sitesi ve Trabzon Bulvarı'ndaki yeni konutlar ve aynı bölgelerde devam eden inşaat faaliyetleri dikkat çekti.

"BAKANIMIZ KURUM HER HAFTA BURALARDA"

Vatandaşlardan Mustafa Başkonuş, "Çok güzel çalışmalar var kentimizde. Her yer şantiye alanı. İnsanlar sabırsız ancak zor bir süreçten geçiyoruz. Bakanımız Murat Kurum her hafta buralarda. Çok güzel oluyor. Bu şehrin yeniden ayağa kalkacağına inanıyorum." dedi.

"KONUTLARIMIZ HIZLA YÜKSELİYOR"

Öğrencilerden Ravza Pabuçcu, "Konutlarımız hızla yükseliyor bence şu anda gayet hızla ilerliyor. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" derken Aysima Ayar da, "Şehirde yaralar sarılıyor konutlar yükseliyor çalışanlara teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.